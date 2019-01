Vortrag über Demenz

Kirchhatten „Habt keine Angst vor Demenz“ lautet der Titel eines Vortrags, den Hella Einemann-Gräbert am Mittwoch, 20. Februar, ab 14.30 Uhr im Hotel „Zum Deutschen Hause“ hält. Veranstalter sind die Kirchhatter Landfrauen. Die Referentin will Informationen vermitteln, die für das Krankheitsbild sensibilisieren, und verdeutlichen, was betroffene Menschen brauchen. Veranstalter ist der Landfrauenverein Kirchhatten. Anmeldungen sind im Hotel „Zum Deutschen Hause“, Telefon 04482 322, möglich.

Bereits am nächsten Dienstag, 22. Januar, 14.30 Uhr, findet an gleicher Stelle die Jahreshauptversammlung des Landfrauenvereins statt. Auf der Agenda stehen Vorstandswahlen. Im Anschluss informiert der Geschäftsführer des Kreislandvolkverbandes, Bernhard Wolff, über aktuelle Entwicklungen in der Landwirtschaft. Um Anmeldungen unter Telefon 04482 32 wird gebeten.