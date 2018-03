Munderloh An diesem Samstagvormittag macht sich der Bürgerverein Munderloh dazu auf, die Straßen, Gräben und Wege in der Nähe des Dorfes vom Müll zu befreien. Treffpunkt ist bei Familie Otte am Hartmannsweg. Los geht die Aktion um 9.30 Uhr. Die Helfer werden gebeten, Warnwesten und Arbeitsgeräte mitzubringen. Alle Altersgruppen sind willkommen. Zur Belohnung gibt es am Ende einen kleinen Imbiss.

