SPD lädt zu Tour mit Fahrrad ein

Munderloh Für Sonntag, 8. September, laden die Hatter Sozialdemokraten zu ihrer nächsten Fahrradtour ein. Start ist um 14 Uhr beim Freizeitzentrum Kirchhatten, Kreyenweg 8/9. Unter anderem werden die Eismanufaktur „Gelati San Marco“ und die Firma hs Additive im Munderloher Gewerbegebiet besichtigt. Zwischendurch wird es eine Kaffeepause geben und am Ende findet das traditionelle Abschlussgrillen statt.

Da Lebensmittelbetriebe besichtigt werden, ist eine Anmeldung mit Vor- und Nachnamen sowie Geburtsdatum notwendig. Es wird deshalb schnellstmöglich um Anmeldung per Mail an gerrit.edelmann@spd-hatten.de oder Telefon 0171 3660143 gebeten. Spontan Entschlossene müssen sich vor Beginn der Fahrradtour ebenfalls noch in die Teilnehmerliste eintragen, so Ortsvereinsvorsitzender Gerrit Edelmann.