Sandhatten Die Feldrundfahrt des Ortslandvolkes Hatten startet am Donnerstag, 13. Juni, um 19 Uhr auf dem Hof von Heidi und Hans-Herrmann Oltmann am Mühlenbergsweg in Sandhatten. Die Fahrt führt mit Trecker und Anhänger durch Sandhatten. Außerdem wird eine Wallheckenpflegemaßnahme in Kirchhatten angesehen. Im Anschluss an die Fahrt gibt es einen Imbiss auf dem Hof Oltmann.

Anmeldungen sind noch kurzfristig beim Vorsitzenden Jürgen Rüdebusch unter der Rufnummer Telefon 04482 374 möglich.