Leben und Tod Thema im Clan B

Sandhatten „Leben ist Begegnung“ lautet ein Dokumentarfilm von Karl-Heinz Heilig. Gezeigt wird er am Donnerstag, 15. Februar, 18.30 Uhr im Clan B, Wöschenweg 28 (ehemalige Jugendherberge) in Sandhatten.

Drei Bergbäuerinnen aus dem Hochschwarzwald; eine Heilkräuterfrau aus der Friesischen Wehde; ein Lehrer, der über 50 Jahre seine Freude am gemeinsamen Singen mit vielen Menschen teilt; ein katholischer Priester aus Kamerun; ein Schweizer Architekt für Kirchenbauten und ein Zen- und Kalligrafiemeister aus Japan/USA – sie alle sind in ihre eigene, ganz persönliche Gewissheit hinein gewachsen und laden ein, das Blatt des Lebens auch selber zu bemalen. Der persönlich erzählte Film sei eine berührende Liebeserklärung an das Leben, so die Filmkritik. Heilig wird persönlich eine Einführung geben.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Gedankenaustausch. Eintritt 15 Euro, ermäßigt 12 Euro (Reservierung unter Design.Debruin@gmail.com).

Bereits um 15.30 Uhr beschäftigt sich das Themencafé im Clan B mit dem Abschiednehmen und Trauern. Elke Frommberger vom Ambulanten Hospizdienst Oldenburg ist zu Gast. Sie informiert unter anderem über Patientenverfügungen.