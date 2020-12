Kriminalität in Gemeinde Hatten: Zigarettenautomat in Sandkrug gesprengt

Sandkrug Unbekannte haben in der Theodor-Heuss-Straße in Sandkrug einen Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet und dessen Inhalt – Tabakwaren und Bargeld – gestohlen. Wie die Polizei meldet, schlugen die Täter zwischen Sonntag, 20. Dezember, 23 Uhr und Montag, 21. Dezember, 10 Uhr zu. Zum Knacken des Automaten hätten die Unbekannten „Sprengsätze“ eingesetzt. Über die Schadenshöhe wird keine Angaben gemacht. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04431 941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.