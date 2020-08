Bioland-Hof Erdfrüchte In Sandkrug: Hoffest auf nächstes Jahr verschoben

Sandkrug Das ursprünglich für Sonntag, 30. August, geplante Hoffest auf dem Bioland-Hof „Erdfrüchte“ am Landschulheimweg in Sandkrug ist wegen der aktuellen Corona-Pandemie abgesagt worden. Geplant sei, das Fest im August 2021 nachzuholen, so Mitinhaber Peter Kluin.