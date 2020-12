Jahreswechsel: Lichtershow soll Hattens Himmel an Silvester erhellen

Sandkrug /Bümmerstede Wegen der Corona-Pandemie steht zum ersten Mal ein ungewöhnlicher Jahreswechsel bevor: ohne Feiern, ohne Feuerwerk und ohne ein Miteinander mit Freunden, Nachbarn oder in größeren Gruppen. Festival-Organisator Jan Meiners (Wiemerslande) plant als Ersatz eine große Lichter-Show am Nachthimmel. Vier „Sky-Beamer“, sehr große und leistungsstarke Scheinwerfer, werden in vier Hatter Dörfern aufgestellt.

Unterstützt bei der Stromversorgung wird Meiners dabei von der Gemeinde Hatten. Je nach Witterungsverhältnissen werden die Lichtsäulen bis zu 30 Kilometer weit zu sehen sein, so Meiners.

Die größte Anlage wird in Wiemerslande, also direkt vor der Oldenburger Stadtgrenze, montiert. „Die Genehmigung der Luftfahrtbehörde habe ich heute morgen bekommen“, so der Organisator. Die Lichter würden auch über Oldenburg gut sichtbar kreisen.

Gemeinsam mit Hattens Bürgermeister Christian Pundt stellte Meiners die Aktion in einem Video vor. Man verbinde mit dem „Lichterfeuerwerk“, so Pundt, die Hoffnung, dass die Menschen zu Hause blieben, Vorsicht walten ließen und gut ins Neue Jahr kämen.

Das Video: https://www.dropbox.com/s/3ujqmzyvnx7ylzw/silvester hatten 2021.mov?dl=0