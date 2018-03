Einbruch am Anemonenweg

Sandkrug Am Montag, 26. März, sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Anemonenweg in Sandkrug eingebrochen. Die Täter kamen nach Angaben der Polizei im Zeitraum von 6.45 bis 16 Uhr. Bei dem Einbruch beschädigten die Eindringlinge eine Terrassentür und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf 750 Euro geschätzt.

Zeugen, die in dem Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer Telefon 04431 941115 zu melden.