Einbruchsversuch in Sandkruger Spielhalle

Sandkrug Unbekannte haben versucht, in eine Spielhalle am Gartenweg in Sandkrug einzubrechen. Die Tat muss sich zwischen Donnerstag, 19. März, 10 Uhr und Donnerstag, 26. März, 10.30 Uhr, ereignet haben, heißt es vonseiten der Polizei. Nach ihren Erkenntnissen versuchten die Täter das rückwärtige Fenster der Spielothek aufzuhebeln. Dieser Versuch scheiterte, allerdings entstand dabei ein Schaden von 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04431 941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.