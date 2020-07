Einsatz In Sandkrug: Feuer greift fast auf Wohnhaus über

Sandkrug In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es zu einem Containerbrand in der Ladestraße in Sandkrug gekommen. Gegen 1.24 Uhr ging der Notruf in der Großleitstelle in Oldenburg ein. Diese alarmierte daraufhin umgehend die Feuerwehr Sandkrug über digitale Meldeempfänger und Sirene.

Wenige Minuten später rückte das erste Fahrzeug zur Einsatzstelle aus. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätige sich die gemeldete Lage. „Es brannten mehrere Mülltonnen und ein angrenzender Schuppen“, so der Pressesprecher der Hatter Feuerwehren, Tom Kramer. Da bereits meterhohe Flammen an der Fassade des unmittelbar angrenzenden Wohn- und Geschäftsgebäudes hoch schlugen und eine weitere Brandausbreitung drohte, wurde umgehend ein massiver Löschangriff unter Atemschutz eingeleitet.

Zeitgleich wurde das Gebäude Raum für Raum von einem Trupp, ebenfalls unter Atemschutz, kontrolliert und nach Personen abgesucht. Glücklicherweise hatten bereits alle Personen ihre Wohnungen verlassen. Ein Übergreifen auf das Gebäude konnte verhindert werden, an dem Schuppen sowie den Mülltonnen entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Um eventuelle Glutnester zu finden, kam eine Wärmebildkamera zum Einsatz. Anschließend wurden alle Wohnungen von der Feuerwehr mit einem Überdruckbelüfter belüftet und von eventuellen Rauchgasen befreit, sodass die Bewohner in diese zurückkehren konnten.

Rund ein einhalb Stunden später konnten alle 24 Einsatzkräfte, welche mit drei Fahrzeugen ausgerückt waren, die Einsatzstelle wieder verlassen.

Über die Brandursache können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.