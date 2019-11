Fahrerflucht an der Schultredde

Sandkrug An der Schultredde ist es am Freitag, 15. November, gegen 22 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein vermutlich älterer Fahrzeugführer hat beim Ausparken mit einem weißen Pkw einen hinter ihm abgestellten Seat Ibiza übersehen. Dann fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04431/941115 mit der Polizei in Verbindung zu setzten.