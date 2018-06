Familienfest: Termin fürs Jubiläum steht

Sandkrug Wer schon einen Kalender für 2019 hat, kann sich folgenden Termin schon einmal vormerken: Die Jubiläumsausgabe des Sandkruger Familienfestes findet am Sonntag, 16. Juni 2019, statt. Im Rathaus der Gemeinde hat Organisator Ilan Harde dieses Datum für das dann zum zehnten Mal ausgerichtete Familienfest bereits hinterlegt – damit möglichst keine Terminüberschneidungen passieren. In diesem Jahr war die Großveranstaltung am 3. Juni mit einem sehr attraktiven Programm über die Bühne gegangen. Harde lässt sich dadurch nicht unter Druck setzen. „Ich bin sicher, dass wir eine Jubiläumsausgabe bekommen werden, an die sich die Menschen gerne erinnern“, ist er optimistisch.

