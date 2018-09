FDP-Runde redet über Feuerwehrhaus

Sandkrug Die FDP Hatten lädt zu ihrer Dienstagsrunde am 18. September, 20 Uhr in die Gaststätte „Zum Pfefferkorn“, Bahnhofstraße 11, ein. Auf der Tagesordnung steht vor allem ein zentrales Thema: Die weitere Nutzung des Sandkruger Feuerwehrhauses, wenn die Kameraden nach Streekermoor an den Mühlenweg umgezogen sein werden. Erst kürzlich war eine Entscheidung über die Nachnutzung mit den Stimmen der FDP im Fachausschuss vertagt worden, wie FDP-Ratsherr und Ortsverbandsvorsitzender Stephan Möller betont. Deshalb bleibe jetzt genügend Zeit, um ein vernünftiges Konzept zu entwickeln.

Angedacht worden ist bereits, ein Haus der Vereine aus dem Feuerwehrbau zu machen. Großes Interesse an dem Standort hat bereits die Reha-Sportgemeinschaft Hatten angemeldet.