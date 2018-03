Sandkrug Im Albert-Schweitzer-Haus in Sandkrug haben am Mittwochnachmittag Kurden und Deutsche „Nouruz“, das traditionelle Neujahrs- und Frühlingsfest, miteinander gefeiert.

Die Geschichte des „neuen Tags“ (so die Bedeutung des Wortes Nouruz) reicht weit in die Epoche des ersten altpersischen Großreichs (770 bis 300 v. Chr.) hinein. Der Frühlingsbeginn (21. März) war schon damals von Wissenschaftlern genau ausgerechnet und zum offiziellen Ende des Winters erklärt worden.

Weltweit feiern schätzungsweise mehr als 300 Millionen Menschen die Kombination aus Frühlingsfest und Jahresbeginn. „Wir waren uns nicht sicher, ob wir überhaupt feiern wollen“, erzählt die Sandkrugerin Mahvash Gharib Docheghaei. Als sehr bedrückend empfinden die Menschen die aktuelle Lage ihrer Landsleute in Städten wie dem vom türkischen Militär beschossenen und eingenommenen Afrin (Nordwest-Syrien).

Am Ende hat sich der Kreis in Sandkrug dann aber doch zu einer Feier entschlossen. Auch um ein Zeichen zu setzen: Es ist längst nicht selbstverständlich, dass Nouruz so offen gefeiert werden kann. Aus politischen Gründen war das Fest in Syrien und der Türkei lange verboten.

Dank des Entgegenkommens der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Sandkrug konnte das Albert-Schweitzer-Haus am Mittwoch genutzt werden. Die beiden nächsten Freitagtreffen fallen wegen der Ferienzeit aus.