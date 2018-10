Sandkrug Eine Schnapsidee war es eher, dass dachten zunächst Michael Schulte und Andreas Wenger, die nach einer Vatertagstour zusammen mit anderen gemeinsam zusammensaßen und sich darüber unterhielten, ob man den Weihnachtsmarkt in Sandkrug, der 2018 nicht mehr stattfinden sollte, nicht wieder mit Leben erfüllen könnte. Gemeinsam war man sich einig, dass ein Neustart des Weihnachtsmarktes nur im Waldpark Sandkrugs in Betracht käme.

Über Ausmaß und Ausstattung des Weihnachtsmarktes wurde philosophiert, viele gute Beiträge wurden gesammelt. Einige Tage später traf Andreas Wenger mit Bürgermeister Christian Pundt zusammen. Wenger erzählte von seiner Idee und Pundt war begeistert, da er in der Gemeindeverwaltung mit Marina Franz, Marianne Vieler-Bargfeldt und Stefan Schelenz drei Mitarbeiter hatte, die den gleichen Gedanken verfolgten: einen Weihnachtsmarkt im Sandkruger Waldpark – manch einer nennt ihn auch Bürgerpark – zu etablieren.

Zusammen mit Kirchhatten

So kam es, dass sich kurze Zeit später, außer den oben genannten Protagonisten, auch noch Britta Riemann sowie Vera und Helmut Ibelings im „Pfefferkorn“ in Sandkrug trafen und gemeinsam ihre Idee verfolgten. Seitdem hat sich viel getan. Ideen wurden gesammelt, die Location vor der Waldbühne und der Park an sich wurden in Augenschein genommen, ein Konzept wurde entwickelt und erste Spenden wurden durch Britta Riemann und Familie Ibelings gesammelt.

Besonders hilfreich sei die sehr gute Zusammenarbeit mit Bodo Henke, Stefan Rosier, Marina Franz, Marianne Vieler-Bargfeldt und Stefan Schelenz, die allesamt auch für den Weihnachtsmarkt in Kirchhatten zuständig sind, berichten die Initiatoren. Erstmals könnten Synergieeffekte der Ortsteile Kirchhatten und Sandkrug genutzt werden. So ist eine Arbeitsgruppe entstanden, in der die Kirchhatter und Sandkruger sich prima ergänzen. Das Team aus Sandkrug kann u.a. auf die Hütten des Kirchhatter Weihnachtsmarktes zurückgreifen, dazu kommen Hütten des Orts- und Bürgervereins Sandkrug. Gemeinsam mit den Kirchhattern wird ein Flyer erstellt, in dem alle Sponsoren der jeweiligen Orte hervorgehoben werden. „Insgesamt profitieren wir deutlich von den Erfahrungen der Kirchhatter Organisatoren“, ist sich das Team aus Sandkrug einig. „Es macht einfach Spaß, sich gegenseitig zu unterstützen“.

Für insgesamt 16 Hütten gibt es bereits ernsthafte Interessenten, die ersten Verträge wurden unterzeichnet. Das Konzept sieht vor, dass fast ausschließlich die oben genannten Hütten eingesetzt werden sollen, um ein optisch ansprechendes Ambiente zu erzeugen.

Viel wollen die Veranstalter noch nicht verraten, nur so viel: Zentraler Ort wird das Gelände auf der neuen Waldbühne herum im Waldpark sein. Ein buntes Bühnenprogramm wird für durchgängige Unterhaltung am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Dezember, sorgen. Aber auch der Rest des Parks wird mit einbezogen, um insgesamt dem Motto „Zauberhafter Weihnachtsmarkt“ gerecht zu werden.

Sponsoren gesucht

Trotz vieler Spenden, die bereits bei den örtlich ansässigen Unternehmen und Firmen im Ort eingeholt wurden, würden sich die Organisatoren über weitere Spenden freuen, um das wirklich anspruchsvolle Konzept bis in die letzte Konsequenz durchführen zu können. Alle Spender werden in einem Flyer, der alle Haushalte der Gemeinde erreichen wird, genannt und hervorgehoben. Wer noch etwas spenden möchte, wendet sich an Marianne Vieler-Bargfeldt oder Marina Franz, die über die Gemeinde unter Telefon 04482 922 202 zu erreichen sind.