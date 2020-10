Hilfsaktion in Gemeinde Hatten: Wünsche werden bald wahr

Sandkrug /Kirchhatten Die Hatter Wunschbaum-Aktion wird auch in diesem Jahr wieder helfen, Kindern aus finanziell nicht auf Rosen gebetteten Familien Weihnachtswünsche zu erfüllen. Jeder, der die soziale Idee unterstützen möchte, kann Geld spenden und Karten pflücken.

Hier die wichtigsten Termine: Am 2. November werden die beiden Wunschbäume in den Edeka-Uphoff-Märkten aufgestellt. Ab dann können bis zum 16. November die Wunschkarten gepflückt werden. Abgabeschluss für die Geschenke (Maximalwert 20 Euro) ist der 27. November beim Bürgerbüro Sandkrug, im Rathaus und in der Holzkirche. Die Aktion wird u.a. von der Gemeinde Hatten, den Kirchengemeinden, dem Hatter Büfett und Hatter Gewerbetreibenden unterstützt. Dafür sagen die Helfer im achten Jahr der Aktion herzlichen Dank. Wer mit einer Geldspende dazu beitragen möchte, kann dies ab sofort tun. In vielen Geschäften in Sandkrug und Kirchhatten stehen Spendendosen der Initiative.