Sandkrug Am Dienstag, 22. Januar, veranstaltet der Kultur- & Tourismusverein Hatten in Kooperation mit der Volkshochschule Oldenburg um 18 Uhr im Bahnhof Sandkrug, Seminarraum 1, eine Autorenlesung. Helga Bürster kommt mit ihrem Krimi „Tödlicher Kohldampf“.

Wirt Kuno Hansen verschwindet samt Kohlorden kurz vor dem Jubiläum des Kohlfahrtvereins. Das Dorf steht Kopf. Und dann schwimmt ein Toter in der Hunte.

Die Gebühr beträgt 12 Euro€. Anmeldungen sind telefonisch möglich unter Telefon 0441 9239150 oder per Mail an info@vhs-ol.de. Alternativ gibt es auch Karten im Rathaus Kirchhatten oder im Bürgerservice-Büro in Sandkrug, Gartenweg 15.