Nabu tut etwas für die Insekten

Sandkrug Das nächste Monatstreffen des Nabu findet am Donnerstag, 7. Juni, 19.30 Uhr im Vereinslokal „Zum Pfefferkorn“ in Sandkrug statt. Themen sind die neue Europäische Datenschutzverordnung, der Insektenrückgang und was jeder dagegen tun kann, sowie die Insektenzählaktion des Nabu-Bundesverbandes. An zwei bundesweiten Zählungen vom 1. bis 10. Juni und vom 3. bis 12. August solle alle Sechsbeiner, vom Falter bis Marienkäfer, gezählt werden (siehe www.insektensommer.de). Gesprochen wird auch über Bruterfolge und Misserfolge der Gartenvögel. Gäste sind wie immer willkommen.