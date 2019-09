Nabu-Vortrag über Insekten

Sandkrug Der Nabu Hatten trifft sich an diesem Donnerstag um 19.30 Uhr im Vereinslokal „Zum Pfefferkorn“ in Sandkrug. Diplombiologin Sandra Bischoff hält im Namen der „Nabu-Stiftung Oldenburgisches Naturerbe“ einen Vortrag über Insekten in Gärten. Dieser Vortrag war bereits für das Juli-Treffen geplant, musste aber ausfallen.

Interessierte erfahren, welche Insekten in den Gärten der Region leben, was für Lebensansprüche sie haben und wie die Insektenwelt gefördert werden kann. Garten- und Balkonbesitzer können sich von kleinen Maßnahmen, die jeder umsetzen kann, inspirieren lassen. Im Anschluss an den Bild- und Filmvortrag haben Zuhörer die Gelegenheit, Literaturtipps zum Thema zu durchstöbern, zu diskutieren und Fragen zu stellen.

Gäste, besonders auch Gärtner, die in hohem Maße in der Verantwortung ständen, seien herzlich willkommen, so der Nabu.