Sandkrug Der Orts- und Bürgerverein Sandkrug und umzu hat auf seiner Jahreshauptversammlung Ansprüche auf das voraussichtlich Anfang 2020 leerstehende Feuerwehrhaus an der Bümmersteder Straße angemeldet. Tische, Bänke, Zelte, Grills und Hütten – all die Dinge, die der Verein für das Ausrichten des Sandyfestes und andere Veranstaltung im Ort benötige – seien derzeit privat untergebracht, so 1. Vorsitzende Petra Schütte-Lange. „Wir benötigen das Feuerwehrhaus dringend als Unterstellmöglichkeit.“ Die Aktivitäten des Vereins im Waldpark und darüber hinaus erspare der Gemeinde einiges Geld im Jahr, erinnerte die Vorsitzende. Da Bürgermeister Christian Pundt als Gast des Vereins auf der Sitzung im Gesellschaftshaus Ripken anwesend war, dürfte die Nachricht angekommen sein. Er sei „sehr entspannt“ bei diesem Thema, so Pundt. Ein Haus der Vereine bedeute nicht, dass alles umgebaut werden müsse, deutete er seinen Sparwillen an.

Finanziell muss sich der Ortsverein keine Sorgen machen. Das Vermögen des Vereins stieg laut Kassenwart Lars Felsmann von Ende 2017 bis Ende 2018 um mehr als 3000 Euro auf derzeit 19 123 Euro. Vorstandswahlen sind erst 2020 fällig. Auf der Versammlung wurde Alfred Windeler für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Der Vorstand wird Enno Nemeyer in Kürze für dieselbe Zeitspanne danken.