Sandkrug Am Donnerstag, 7. November, um 19.30 Uhr lädt der Nabu-Hatten zu einer Vortragsveranstaltung in sein Vereinslokal „Zum Pfefferkorn“ in Sandkrug ein. Unter der Überschrift: „Auf der Vorwarnliste, der Turmfalke“ wird der Referent Dr. Andreas Schüring Interessantes zur Mythologie, Biologie und zum Schutz des Turmfalken berichten. Der Eintritt ist frei.

Das Referat rankt sich um ein mehrjähriges Fotoprojekt mit besonders spannenden Einblicken in die Brutbiologie. Noch gelten die Bestände des Turmfalken in Niedersachsen wie auch im Emsland als gesichert. Nach Schüring ist der Vogel durch die abnehmende Biodiversität, der schwindenden Vielfalt der Lebensräume und Arten, bedroht. Hier seien es vor allem die ländlichen Biotope mit Feldgehölzen und niedriger Vegetation, die zunehmend der „Monotonisierung“ durch den intensiven Landbau weichen müssten, so der Referent. Wie bei den Feldhühnern und Wiesenvögeln sind laut Nabu in Zukunft Bestandseinbrüche zu erwarten. Die aktuelle Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel von 2015 führt den Turmfalken daher bereits auf der Vorwarnliste.