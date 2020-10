Nordwestbahn in Sandkrug: Busse statt Bahn wegen Bauarbeiten

Sandkrug Wegen Bauarbeiten der Deutschen Bahn (DB Netz AG) müssen sich auch Fahrgäste der Nordwest-Bahn auf Einschränkungen einstellen. Am Montag und Dienstag, 19. und 20. Oktober, werden fünf Verbindungen zwischen Oldenburg und Sandkrug von einem Schienenersatzverkehr mit Bussen bedient, teilt das Unternehmen mit.

Von Wilhelmshaven nach Osnabrück

Am 19.Oktober endet die Zugverbindung um 21:40 Uhr ab Wilhelmshaven bereits um 22:24 Uhr in Oldenburg Hbf und verkehrt nicht weiter bis nach Osnabrück Hbf.

Der Ersatzverkehr nach Sandkrug startet bereits um 22:05 Uhr in Oldenburg Hbf und somit 24 Minuten früher als die reguläre Zugverbindung. Sandkrug wird mit dem Ersatzbus um 22:27 Uhr erreicht, damit um 22:37 Uhr ein Anschluss an den Zug nach Osnabrück Hbf verkehrt.

Am 20. Oktober muss die Verbindung um 4:06 Uhr ab Oldenburg Hbf bis nach Sandkrug von einem Ersatzverkehr bedient werden. Der Ersatzbus startet um 3:46 Uhr in Oldenburg Hbf und damit 20 Minuten vor der regulären Abfahrtszeit des Zuges. Sandkrug wird mit dem Ersatzbus um 4:08 Uhr erreicht, damit um 4:14 Uhr ein Anschluss an den Zug nach Osnabrück Hbf besteht.

Von Osnabrück nach Wilhelmshaven

Am 19. Oktober enden die Zugverbindungen um um 21:01 Uhr, 22:01 Uhr und 23:01 Uhr bereits um 22:19 Uhr, 23:19 Uhr und 0:19 Uhr (20.10.) in Sandkrug. Ab Sandkrug besteht ein Anschluss an den Schienenersatzverkehr bis nach Oldenburg Hbf. Die Busse starten um 22:29 Uhr, 23:29 Uhr und 0:29 Uhr (20.10.) in Sandkrug und erreichen Oldenburg Hbf 22 Minuten später als mit der regulären Zugverbindung.

In Oldenburg besteht kein Anschluss an die regulären Zugverbindungen bis nach Wilhelmshaven, da diese zu den regulären Fahrzeiten von Oldenburg Hbf nach Wilhelmshaven verkehren.

Alle geänderten Zeiten sind im aktuellen Fahrplan dargestellt, der auf der Homepage zu finden ist.