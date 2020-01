„Oase 2.0“ in der Freien Gemeinde Sandkrug

Sandkrug Die Frauen der Evangelischen Freien Gemeinde Sandkrug, Ludwig-Erhard-Str. 2, in Sandkrug laden herzlich zu einem besonderen Frauenabend unter dem Titel „Oase 2.0“ an diesem Montag, 27. Januar, um 20 Uhr ein. Thema des Abends sind „Vorbilder“. In einem abwechslungsreichen Programm werde bei Snacks und Getränken zum Nachdenken und zu Gesprächen angeregt, heißt es in der Einladung.