Physiker predigt in Sandkrug

Sandkrug Naturwissenschaft trifft auf christlichen Glauben: Die Evang. Freie Gemeinde Sandkrug, Ludwig-Erhard-Str. 2, lädt am Sonntag, 22. September, 10 Uhr zu einem Gottesdienst mit Dr. Albrecht Kellner ein. Kellner ist in Namibia geboren und aufgewachsen. Er studierte Physik in Göttingen und San Diego (Kalifornien) und war bis zum Ruhestand Technischer Direktor der Raumfahrtfirma Astrium GmbH in Bremen. In seinem Buch „Expedition zum Ursprung“ geht er den großen existenziellen Fragen nach, auf die die Naturwissenschaften bislang keine Antwort geben konnten. Am Sonntag hält er im Rahmen des Gottesdienstes die Predigt mit dem Thema „Die Rolle des Christen in einer verlorenen Welt...“ Parallel findet ein Kindergottesdienst statt.