Polizei Wildeshausen bittet um Hinweise: Zeugen nach Einbruch in Sandkrug gesucht

Sandkrug Bislang unbekannte Täter sind nach Polizeiangaben in der Nacht von Samstag zu Sonntag (16./17. Januar) in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Trollhof“ in Sandkrug eingebrochen. Eingestiegen waren sie in der Zeit von 20.45 Uhr bis 1.30 Uhr, indem sie voraussichtlich zuerst auf das Garagendach kletterten und von dort aus gewaltsam eine Balkontür öffneten. Die Täter flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Über die genaue Schadenshöhe konnte die Polizei derzeit keine genauen Angaben machen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Wildeshausen unter Telefon 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.