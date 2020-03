Rettungseinsatz Bei Sandkrug: Auto bleibt nach Unfall auf Dach liegen

Sandkrug Auf der Autobahn 29 hat sich am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 27-jährige Oldenburgerin wurde dabei verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war die Autofahrerin mit ihrem Pkw in Richtung Wilhelmshaven unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Sandkrug kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw der Oldenburgerin überschlug sich und kam im sogenannten Sichtdreieck, also im Bereich zwischen Sandkruger Abfahrt und Auffahrt, auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die 27-Jährige konnte sich selbstständig aus dem stark beschädigten Pkw befreien und wurde anschließend in einem Rettungswagen behandelt.

Zusätzlich im Einsatz war laut Polizeibericht ein Notarzteinsatzfahrzeug. Nach bisherigem Stand sind die Verletzungen der 27-Jährigen weniger schlimm als zunächst befürchtet worden war. Die Frau wurde zur weiteren Überprüfung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Die Schäden am Pkw wurden von der Polizei als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft und auf etwa 7500 Euro beziffert. Da der Wagen im Sichtdreieck zum Liegen gekommen war, kam es zu keinerlei Verkehrsbehinderungen auf den beiden in Richtung Oldenburg-Ost führenden Fahrspuren.