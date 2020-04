Sandyfest für 2020 abgesagt

Sandkrug Schlechte Nachrichten für alle Freunde des Sandyfestes: Der Orts- und Bürgerverein Sandkrug und Umzu habe sich gemeinsam mit allen Organisatoren dazu entschlossen, dass das Sandyfest in diesem Jahr nicht stattfinden wird, teilt 1. Vorsitzende Petra Schütte-Lange mit.

Selbst wenn ab September Veranstaltungen wieder erlaubt sein sollten, könne der weiter einzuhaltende Sicherheitsabstand nicht gewährleistet werden – weder in den Verkaufsständen und Hütten, noch davor, heißt es zur Begründung. „Gerne hätten wir auch in diesem Jahr mit vielen Gästen gefeiert, gelacht und auf der Straße getanzt. In diesem Fall geht jedoch die Sicherheit und Gesundheit aller vor“, so Schütte-Lange.

Aufgrund der aktuellen Lage findet auch das Ausflugsfrühstück des Vereins am 26. April nicht statt.