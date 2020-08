Sanierung Der Schultredde In Sandkrug: Seniorenbeirat Hatten nicht begeistert von Straßenausbau

Sandkrug Noch bis zum 15. September bleibt Zeit. Dann müssen die Unterlagen zum Thema „Ausbau der Schul­tredde in Sandkrug“ zusammengestellt sein, um einen Antrag für das Bauprogramm 2021 bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr einreichen zu können. Die Straße ist stark sanierungsbedürftig und steht auf der Prioritätenliste der Gemeinde auf Platz 1, wie der Bürgermeister Christian Pundt auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. Der Senioren- und Behindertenbeirat hat sich jetzt zur geplanten Sanierung zu Wort gemeldet.

• Zu wenig Plätze und gefährliches Ausparken

Heinz Priesmeyer und Edo Wübbenhorst machen sich Sorgen, vor allem bezogen auf die Parkplätze. Sie bemängeln unter anderem die Parkmöglichkeiten am Friedhof: „Die Anzahl der vorhandenen Schrägparkplätze soll auf rund die Hälfte reduziert werden, das ist völlig unzureichend“, findet der Vorsitzende Heinz Priesmeyer. „Insbesondere – aber nicht nur – bei Beerdigungen ist gefährliches Chaos vorprogrammiert“, findet auch Wübbenhorst. Das sei „einer Beerdigung unwürdig“. Zudem kritisiert er, dass friedhofsseitig keine Pflasterung neben den Parkplätzen vorgesehen ist. „Auf Rollstuhl oder Rollator angewiesene Personen bekommen hier Schwierigkeiten.“

Als Fehler bezeichnet Priesmeyer auch die vorgesehene Pflasterung der Parkplätze südlich der Schultredde, „weil damit der augenblickliche Zustand auf Dauer fixiert wird“. Es gebe beim Ausparken – wenn überhaupt – nur sehr eingeschränkte Sichtmöglichkeiten auf die Straße. Gerade Senioren seien deshalb einer erhöhten Unfallgefahr ausgesetzt, vor allem dann, wenn die Straße ausgebaut und daher besser befahrbar sei.

• Oldenburger Weg als Alternative?

Als „bedauerlich“ bezeichnen die Verantwortlichen des Seniorenbeirats, dass der Oldenburger Weg als Entlastung nicht weiter in Erwägung gezogen wird. „Dann würde ein Großteil des Verkehrs durchs Gewerbegebiet geleitet“, meint Edo Wübbenhorst. Auch dass keine Querungshilfen vorgesehen sind, bemängeln Wübbenhorst und Priesmeyer. „Man könnte eine Verkehrsinsel mit entsprechendem Straßenversatz realisieren – oder aber einen Zebrastreifen“, schlägt Priesmeyer vor. Außerdem wünschen sich die Vertreter die Prüfung der Lage der Bushaltestellen.

• Das sagt der Bürgermeister dazu

Der Bürgermeister, Christian Pundt, bewertet die Anregungen des Seniorenbeirats positiv. Deshalb habe er diese mit der Bitte um Überarbeitung auch an das Planungsbüro übersandt. „Mit den Parkplätzen am Friedhof sind wir mit der Kirche in Verhandlung. Hier gehen wir von einer erhöhten Anzahl aus“, so Pundt. Was die Entlastung über den Oldenburger Weg angeht, bezieht er klar Stellung: „Das wird in einem Gesamtkonzept geprüft und ist nicht vom Tisch. Aber die Schul­tredde muss zügig saniert werden. Über weitere Möglichkeiten zur Verbesserung kann im Nachhinein dennoch nachgedacht werden.“