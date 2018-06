SPD will ins Gespräch kommen

Sandkrug Am Freitag, 8. Juni, ab 15 Uhr ist der SPD-Ortsverein Hatten mit einem Parteistand auf dem Sandkruger Wochenmarkt auf dem Auvers-le-Hamon-Platz vertreten. Die Sozialdemokraten laden herzlich ein, dort mit ihnen über Themen vor Ort in den Austausch zu kommen. Zur Erfrischung bei den heißen Temperaturen werden Getränke gestellt.

Sollte ein Thema unter den Nägeln brennen, man aber keine Zeit haben, so könne man sich damit gerne auch per E-Mail an gerrit.edelmann@spd-hatten.de an den Ortsvereinsvorsitzenden Gerrit Edelmann wenden.