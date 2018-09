Sandkrug /Streekermoor Am Dienstag, 4. September, lädt die SPD Hatten alle Interessierten für 17 Uhr zur Besichtigung des Sandkruger Feuerwehrhauses ein. Anschließend soll in einem Info- abend über die Feuerwehr sowie die Gestaltung der Flächen gegenüber dem Aldi-Markt in Kirchhatten gesprochen werden, teilt Ortsvereinsvorsitzender Gerrit Edelmann mit. Die Besprechung beginnt um 19.30 Uhr bei Ripken, Borchersweg 150.