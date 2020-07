Swo-Versammlung In Sandkrug: Fußballer treffen sich auf Tribüne

Sandkrug Die SWO-Fußballer kommen am Sonntag, 23. August, 10 Uhr zur Abteilungsversammlung zusammen. Um die Hygienevorschriften in Coronazeiten erfüllen zu können, dient die Tribüne über dem Sportlerheim in Sandkrug als Sitzungsort. Auf der Agenda stehen Berichte und die Neuwahl der Abteilungsleitung.