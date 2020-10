Tatort Mühlenweg: Einbrecher in Sandkrug aktiv

Sandkrug Unbekannte haben am Montag, 5. Oktober, einen Einbruch in ein Wohnhaus am Mühlenweg verübt. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter in der Zeit von 15.30 bis 18.30 Uhr ein Fenster auf und gelangten darüber in das Gebäude. Das Schlafzimmer wurde durchsucht und Bargeld entwendet. Zur Höhe des Schadens machen die Ermittler keine Angaben. Um Zeugenhinweise bei der Polizei in Wildeshausen, Telefon 04431 941115, wird gebeten.