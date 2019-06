Theater-AG führt Momo fünfmal auf

Sandkrug Die Theater-AG der Waldschule feiert am Freitag, 14. Juni, Premiere mit dem Michael-Ende-Stück „Momo“. Der Vorhand hebt sich um 19.30 Uhr in der Aula. Weitere Termine: Mittwoch, 19. Juni, 9.30 Uhr, Waldschule, Donnerstag, 20. Juni, 9.30 Uhr, Waldschule und Mittwoch, 26. Juni, 16 Uhr in der Kulturetage – Karten hierfür gibt es nur über die Theaterkasse des Oldenburgischen Staatstheaters. Letzte Vorstellung ist am Dienstag, 2. Juli, 9.30 Uhr, Waldschule. Karten (1 Euro) für die Schultermine sind per Mail bestellbar: ruge@waldschule-hatten.de.