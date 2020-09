Umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen: Blutspende am Montag in Hatter Waldschule

Sandkrug Die Sandkruger Malteser bitten um eine Blutspende am Montag, 7. September, von 15.30 bis 20 Uhr in der Waldschule an der Schultredde 17. Wichtig: Nur Spender, die sich gesund fühlen, sollten kommen. Der Eingang ist an der Seite gegenüber der Veranstaltungshalle. Für Sicherheit sorgen ein „Einbahnstraßensystem“ und Desinfektionsstationen. Die Temperatur jedes Blutspenders wird gemessen. Warteschlangen sollen durch zusätzliches Personal vermieden werden. Statt eines Büfett bietet ein Food-Truck eine Verpflegung für die Spender an.