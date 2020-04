Umwelt: Hatten blüht wieder auf

Sandkrug Eine erfolgreiche Premiere im vergangenen Jahr erfährt eine Fortsetzung: „Hatten blüht auf“ war und ist der Titel des Projekts, mit dem Junglandwirt Kersten Backhus aus Sandkrug erneut Paten für eine insektenfreundliche Blühwiese gewinnen will.

„Dank 130 Blühpatenschaften konnten in 2019 Blühwiesen auf 13 000 Quadratmetern angelegt werden“, bilanziert Kersten Backhus, der das Umweltprojekt im vergangenen Jahr zusammen mit seinem Landwirtskollegen Gerno Köhrmann aus Streekermoor anpackte. In diesem Jahr zieht der 23-jährige Sandkruger das Projekt allein durch.

„Aufgrund der anhaltenden Trockenheit im vergangenen Jahr habe ich mich entschlossen, den Standort vom Kiebitzweg an den Speckmannsweg zwischen Bahnstrecke und Barneführerholz zu verlegen, weil diese Fläche ein besseres Wasserhaltevermögen aufweist“, erklärt der Landwirtschats-Experte. Um eine vielseitige Artenvielfalt bei Pflanzen und Insekten zu erreichen, würden dieses Jahr drei verschiedene Saatgutmischungen auf den gut drei Hektar ausgesät.

„Zusätzlich werde ich einige Sandplätze anlegen, um den bodennistenden Insekten zusätzlichen Lebensraum zu bieten“, kündigt Kersten Backhus an. Auch werde er Totholz verteilen, das weiteren Insekten und Käfern Lebensraum biete.

Patenschaften können Privatpersonen, Vereine, Schulklassen oder auch Firmen übernehmen. Jeder Pate erhält ein Zertifikat und wird, wenn er möchte, auf einer Infotafel an der Blühwiese aufgeführt. Eine Patenschaft für 100 m² im Jahr kostet 50 Euro, wer sich gleich für drei Jahre entscheidet, bekommt es mit 120 Euro günstiger. Auch eine größere Fläche ist möglich.

Das Gute: Die Paten haben keinerlei Last mit der Blühwiese. Alle notwendigen Arbeiten nimmt ihnen Backhus ab. Wer mitmachen will, meldet sich unter Telefon 0151/418 639 74 oder per E-Mail (bluehwiese-hatten@web.de).