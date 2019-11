Unsicher mit 2,24 Promille unterwegs

Sandkrug Polizeibeamte bemerkten in der Sonntagnacht gegen 1.30 Uhr in Sandkrug einen weißen Ford Transit mit Fahrauffälligkeiten. Bei der anschließenden Kontrolle in einem Wohngebiet stellten sie den Grund für die unsichere Fahrweise fest: Der Atemalkoholtest des 35-jährigen Fahrzeugführers aus Hatten zeigte 2,24 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren und die Entziehung seiner Fahrerlaubnis.