Vortrag über Nepal-Reise

Sandkrug Die Sandkrugerin Cordula Rau lädt alle Interessierten zu einem Nepal-Nachmittag am Samstag, 1. Februar, 15.30 Uhr ins Gemeindehaus der Ev. Kirche in Sandkrug, Bahnhofstr. 14, ein. Rau berichtet in Wort und Bild von ihrer jüngsten Nepalreise im Oktober 2019. Dazu gibt es Kaffee, Tee, Nepali-Tee und Snacks sowie einige Nepalprodukte zum Verkauf. Mehr Infos gibt das Mitglied der Eine-Welt-Gruppe Wardenburg unter Telefon 04481 7233.