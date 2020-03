Sandkrug /Weißrussland Sie stehen hinter Gittern, bis unter die Decke gestapelt. Seit zweieinhalb Monaten lagern sie da, die Hilfsgüter aus dem Oldenburger Land. Bananenkartons mit Jacken, Mänteln und Schuhen zeigt Michael Daemen. Kurios? Nein, sondern der ganz normale Weg in Weißrussland: Was beispielsweise mit einem 40-Tonner für den guten Zweck ins Land rolle, könne nicht sofort verteilt werden, weiß der Auslandsreferent der Malteser im Offizialatsbezirk Oldenburg.

150 Euro Rente

Hat man unterschiedliche Spenden dabei, verschärfe sich das Problem noch einmal, erzählt Daemen, gleichzeitig Beauftragter der Malteser in Deutschland für Weißrussland. Alles müsse von unterschiedlichen Behörden genehmigt werden. Für Rollstühle beispielsweise brauche man die Bedienungsanleitung, sagt der 64-Jährige ehemalige Soldat der Bundeswehr. Zusätzlich ein Zertifikat, wonach mit dem Gefährt alles in Ordnung sei und die Bestätigung, dass die fahrbare Sitzgelegenheit nicht mehr als fünf Jahre auf ihrem Buckel habe.

Ganz normale Vorgänge im Land des Präsidenten Lukaschenko, der Spendeneingänge von über 5000 Euro höchstpersönlich durch seine Unterschrift genehmigt, erfährt die Gruppe aus Caritas und Maltesern über das Land, in dem bereits 70 Prozent seiner Bevölkerung in den großen Städten leben. Tendenz steigend. In der Republik Belarus – so der offizielle Name - , wo manche schwerkranke Menschen vom Arzt gesagt bekommen: „Wenn Sie können, besorgen sie sich das Medikament im Ausland – etwa in Polen.“ Weißrussische Tabletten hätten manchmal lediglich eine Placebo-Funktion, erfährt die Gruppe, der neben Weihbischof Wilfried Theising auch Caritasdirektor Dr. Gerhard Tepe angehört. Kein leichtes Unterfangen in einem Land, in dem ein Durchschnittsgehalt zwischen 250 und 350 Euro liege, die Rente bei 150 Euro, der Liter Milch aber dennoch 80 Cent koste.

Seit 1994 engagieren sich die Malteser in Weißrussland. Daran hat maßgeblich der Sandkruger Aloys Schmiegelt beigetragen. Zufällig hatten er und seine Begleiter damals Halt gemacht in Voronowo auf der Fahrt eines Hilfstransportes nach Litauen. Die Not wurde erkannt, erste Kontakte geknüpft. Seitdem starteten regelmäßig Transporte aus Sandkrug und später auch anderen Orten.

„Ohne die Hilfe aus dem Ausland könnten wir keine Caritasarbeit machen“, stellt der Kapuzinerpater und Caritasdirektor im Bistum Minsk, Bruder Pater Andrei Zhylevich klar. Und damit auch nicht das Wohnangebot nahe der Hauptstadt Minsk aufrecht erhalten: Krebskranke Kinder werden in einer landesweit zentralen Klinik in Minsk behandelt und müssen zur Chemo mit ihren Eltern in die Klinik kommen. Die junge Mutter in der Jogginghose beispielsweise. Seit zehn Tagen wohnt sie im Caritas-Zentrum Minsk-Leskowa in einem Zimmer mit Bad – 350 Kilometer von ihrem Heimatort entfernt. Auf dem Bett barfuß sitzend ihr 13-jähriger krebskranker Sohn. Hinter dem Mundschutz nur seine Augen zu sehen. Miete müssen Mutter und Sohn keine zahlen. Lediglich fürs Essen müssen sie sorgen. „Wie im Paradies“ fühlen sich die bedürftigen Familien, die zu Hause teilweise in einfachen Holzhäusern leben.

Kaum zu kaufen oder zu teuer Mit Bekleidung fing alles an. Erste Hilfstransporte durch Ehrenamtliche der Malteser lieferten Dinge des täglichen Bedarfs, die in Weißrussland kaum zu kaufen oder viel zu teuer sind. Pflegebetten und medizinische Hilfsmittel, Speziallampen, Bettwäsche, Geschirr u. v. m gelangten im Laufe von 25 Jahren als Spende nach Weißrussland. Die Malteser unterstützen neben Krankenhäusern auch Senioren-WGs, Frauenhäuser und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen.

Ohne Hilfe aus dem Ausland wäre auch die Verpflegung der rund 100 Männer und Frauen im Wohnheim für Obdachlose der Stadt Minsk nicht möglich. Für das abendliche Essen der ausgemergelten Männer und Frauen sorgt die Caritas von Oktober bis April jeweils von Montag bis Freitag. Von einem bis zu zwölf Monaten können die Gestrandeten des Lebens dort verbringen. 60 Prozent würden danach wieder die eigenen Beine kommen, heißt es.

30 Cent pro Mahlzeit

700 Euro braucht die Caritas in diesen Wintermonaten pro Monat nur für das Essen. Macht rund 30 Cent pro Mensch und Mahlzeit. Eine zentrale Erkenntnis der deutschen Besucher: Schon mit wenig Mitteln kann viel geholfen werden in Weißrussland.