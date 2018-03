Sandtange /Streekermoor Die Dorfgemeinschaft Sandtange hat zum 20. Mal in Folge bei der Aktion saubere Landschaft mitgemacht und das Dorf von Müll und Unrat befreit. Fast alle Sandtanger Einwohner – vom Kleinkind, bis zum rüstigen Rentner – hätten auf etwa 8 km Länge Straßen, Wegesränder und Gräben von Unrat befreit und den Müll in einem von der Gemeinde bereitgestellten Container entsorgt, berichtet Karl Claußen. Großen Anteil am Müll soll Verpackungsmaterial der Imbisskette McDonalds gewesen sein, das aus Autos geworfen wird. „Im Allgemeinen geht die Müllmenge aber zurück, vielleicht ein Zeichen von Umweltbewusstsein“, hofft der Vorsitzende.

In Streekermoor halfen auffällig viele Kinder und junge Familien beim Großreinemachen auf den Straßen mit (40 Erwachsene, 15 Kinder) – sehr zur Freude des Vorsitzenden der Dorfgemeinschaft, Bernhard Collin. Neben dem üblichen „Kohlfahrtmüll“ fand sich alles, was aus fahrenden Autos geworfen werden kann. Zum Abschluss gab es für alle Beteiligten Bratwurst und Kartoffelsalat auf dem Hof des 2. Vorsitzenden Klaus Dölling.