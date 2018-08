Mehr Laster als auf der A1 gibt es nirgendwo

Bremen Die aktuellsten Verkehrszahlen für die Bundesfernstraßen in Deutschland (2016) weisen die Autobahn 1 im Bereich des Bremer Kreuzes als einen der Autobahnabschnitte mit der höchsten Verkehrsbelastung aus. Absolute Spitze ist die A 1 bei der Belastung mit Lkw- und Schwerlastverkehr, mehr Lastwagen gibt es nirgendwo in Deutschland. 120 301 Fahrzeuge pro Tag wurden gezählt, davon 19 173 Lkw. Damit löst die A 1 den bisherigen Spitzenreiter A 3 in Köln mit dem bis dato höchsten Lkw-Anteil ab.