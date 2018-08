Frage: Herr Kirstges, der Wert der türkischen Lira hat sich in den vergangenen zwölf Monaten fast halbiert. In wiefern können Urlauber von dieser Entwicklung profitieren?

Kirstges: Am stärksten bekommt man den Verfall der Lira zu spüren, wenn man in der Türkei Geld umtauscht oder gar in Euro bezahlt. Die Güter vor Ort, also das Eis, der Restaurantbesuch, das Souvenir oder auch das Taxi sind durch den Wechselkurs einfach günstiger als vor einem Jahr.

Würde man jetzt eine individuelle Reise in die Türkei buchen, wäre das natürlich auch dementsprechend günstig. Allerdings buchen fast 90 Prozent der deutschen Türkei-Urlauber Pauschalreisen – und da merkt man den veränderten Wechselkurs weniger. Überhaupt reduzieren sich nur die Kosten, die vor Ort in der Türkei anfallen. Die Flüge werden ja nicht billiger.

Frage: Was ist mit den Urlaubern, die bereits gebucht haben?

Kirstges: Da muss man unterscheiden. Es gibt seit dem 1. Juli ein neues Reiserecht in der EU. Das sieht vor, dass nicht nur Kostensteigerungen, sondern auch Kostensenkungen bis acht Prozent des Reisepreises an den Kunden weitergegeben werden müssen, wenn ein entsprechender Passus in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten ist. Das muss aber nicht der Fall sein. TUI und Thomas Cook haben diese Klausel zum Beispiel gestrichen. Alltours dagegen hat diese Klausel noch in den Reiseverträgen und müsste den Kostenvorteil meiner Meinung nach daher auch auf dessen Frage hin an den Kunden weitergeben. Der Veranstalter kann allerdings Verwaltungskosten gegenrechnen – da wird also vermutlich nicht viel übrig bleiben. Schließlich geht es bei einem Urlaub, der alles in allem 1000 Euro pro Person kostet, am Ende vielleicht um eine Rückforderung von 50 Euro. Außerdem müssen die Kunden das Geld selbst beim Veranstalter einfordern.

Frage: Sollten Urlauber, die erst in einigen Monaten fliegen wollen, mit der Buchung noch warten?

kirstges: Es ist durchaus möglich, dass einige Türkeireisen in den nächsten Monaten noch günstiger werden. Aber das kann man pauschal nicht sagen. Wenn sich die Veranstalter gegen Währungsschwankungen abgesichert haben, dann profitieren sie jetzt auch nicht von der günstigen Lira. Und natürlich kann es auch passieren, dass die Lira wieder nach oben geht und die Preise wieder steigen.

Frage: Ist es in der derzeitigen Situation für den Kunden sinnvoller All Inclusive oder Halbpension zu buchen?

kirstges: Wer All Inclusive bucht, der profitiert natürlich weniger von der aktuellen Entwicklung, hat dafür aber Kostensicherheit. Wer sich dagegen vor Ort selbst versorgt oder im Restaurant isst, der hat von dem günstigen Wechselkurs unmittelbar einen Vorteil.

Frage: Eine letzte Frage: Sollten Urlauber ihr Urlaubsgeld lieber in der Türkei oder in Deutschland wechseln? Oder in der Türkei lieber soviel wie möglich in Euro zahlen?

kirstges: Die Türken werden im Moment natürlich großes Interesse haben, Euros zu bekommen. Jedenfalls weit größeres Interesse, als die deutschen Banken an türkischen Lira haben. Die Wechselkurse werden daher sicher vor Ort attraktiver als in Deutschland sein. Im Zweifelsfall würde ich 200 bis 300 Euro in kleinen Scheinen als Urlaubsgeld mitnehmen – wobei ich dann natürlich das Risiko habe, dass ich Bargeld mit mir herumtrage.