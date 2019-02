Zieht Werft andere in Strudel?

Elsfleth /Wilhelmshaven Die Insolvenz der Elsflether Werft zieht möglicherweise andere Firmen aus der Region in den Strudel. Unterauftragnehmer des Elsflether Schiffbauunternehmens haben Forderungen in Höhe von 20 Millionen Euro geltend gemacht, erklärte die SPD-Verteidigungspolitikerin Siemtje Möller (Varel), die Mitglied im Verteidigungsausschuss ist. Betroffen seien auch Firmen aus ihrem Wahlkreis (Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven), auch Firmen aus Wilhelmshaven, sagte die SPD-Bundestagsabgeordnete. Ein einzelner Unterauftragnehmer habe Forderungen an die Werft in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Sie rechne damit, dass neben den 130 Arbeitnehmern der Elsflether Werft das dreifache an Arbeitsplätzen in der Region betroffen sei. Jetzt komme es darauf an, ob das Verteidigungsministerium den Reparaturauftrag für die Elsflether Werft aufrecht erhalte oder ihr entziehe. Dafür, für einen Beibehalt des Auftrags an die Werft, gebe es durchaus positive Signale. Allerdings entscheide das Ministerium, nicht der Verteidigungsausschuss.