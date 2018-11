Frankfurt Der Erste Weltkrieg war gerade verloren, in ganz Europa gab es revolutionäre Erschütterungen: Die Geburtsstunde der Tarifautonomie war gezeichnet von Umbruch, Spannung und Frust. Die Novemberrevolution führte zum Sturz der Monarchie und zur Umwandlung des Deutschen Reiches in eine parlamentarische Demokratie und veranlasste führende deutsche Unternehmer schließlich, alten Forderungen der Gewerkschaften nachzugeben.

• Stinnes-Legien-Vertrag

Am 15. November 1918 unterzeichneten der Industrielle Hugo Stinnes und der Gewerkschaftsfunktionär Carl Legien das nach ihnen benannte Stinnes-Legien-Abkommen, das die Grundlage für das moderne deutsche Tarifsystem bildete. Mit dem Abkommen wurden die Bildung von Arbeiterausschüssen in Betrieben mit mehr als 50 Beschäftigten und die Einführung des Achtstundentages bei vollem Lohnausgleich beschlossen. Für zukünftige Kooperationen wurde die aus Unternehmern und Gewerkschaftsvertretern paritätisch besetzte Zentralarbeitsgemeinschaft gebildet. Diese Gemeinschaft brach jedoch 1924 auseinander.

• Tarifvereinbarungen

Trotzdem diente das Stinnes-Legien-Abkommen als Vorlage für die gesetzliche Regelung der Tarifautonomie, also das Recht der Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, Tarifvereinbarungen ohne staatlichen Einfluss zu treffen. Erste gesetzliche Regelungen gab es in der Weimarer Republik, später in der Bundesrepublik mit dem Tarifvertragsgesetz vom 9. April 1949. Dieses Tarifgesetz legt die rechtlichen Rahmenbedingungen für Tarifverhandlungen fest. Zusammen mit der Tarifautonomie bildet das Gesetz die rechtliche Grundlage des modernen Tarifvertragssystems. Die Tarifautonomie ist im neunten Artikel des Grundgesetzes verankert und somit ein Grundrecht. Beschrieben wird sie als Koalitionsfreiheit, durch die Arbeitnehmer und Arbeitgeber das Recht haben, sich zusammenzuschließen, um Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zu wahren und zu fördern. Dadurch haben sie die Möglichkeit, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände zu gründen und sich diesen anzuschließen.

• Im Aufschwung

In der Zeit des Wirtschaftswunders profitierten die Arbeitnehmer hauptsächlich dank der Tarifautonomie vom Aufschwung: 1960 erkämpfte die IG-Metall 8,5 Prozent mehr Lohn, zwischen 1955 und 1961 sank die Wochenarbeitszeit von 49,8 auf 46,2 Stunden. Auch in den vergangenen Jahrzehnten erreichten die Gewerkschaften durch neue Tarifabschlüsse Lohnerhöhungen. 1995 legten 80 000 Einzelhandels-Beschäftigte in einem der größten Streiks der Geschichte ihre Arbeit nieder, am Ende erhielten sie 3,6 Prozent mehr Gehalt. Solche Lohnerhöhungen oder Anpassungen der Arbeitszeit setzen Tarifverträge voraus, von denen in Deutschland jährlich rund 7500 abgeschlossen werden.

• Ohne Tarifbindung

Allerdings sind ostdeutsche Unternehmen seltener an Tarifverträge gebunden, und auch in Westdeutschland verlassen viele Unternehmen den Arbeitgeberverband, wenden geltende Tarifverträge nicht voll an oder nutzen sogenannte Öffnungsklauseln, um niedrigere Lohn- und Arbeitsbedingungen auszuhandeln. Deswegen wurden 2016 nur noch knapp 48 Prozent der Arbeitnehmer nach Branchentarifverträgen bezahlt.