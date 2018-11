Frankfurt Zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden kriselt es naturgemäß immer wieder, bei der Tarifautonomie sind sie sich aber einig: Sie habe maßgeblich zur Entwicklung der sozialen Marktwirtschaft beigetragen, heißt es einstimmig. Die Tarifautonomie, also das Recht der Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, ohne staatlichen Einfluss Tarifverträge auszuhandeln, feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Was aber am 15. November 1918 mit der Unterzeichnung des Stinnes-Legien-Abkommen begann und jahrzehntelang die deutsche Wirtschaft prägte, verliert mehr und mehr an Bedeutung.

Nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg unterlagen 2016 nur 29 Prozent der Unternehmen in Deutschland der Tarifbindung, 2005 waren es noch 37 Prozent. Immer weniger Arbeitnehmer werden nach Tarif bezahlt: 2016 galten für knapp 48 Prozent der Beschäftigten Branchentarifverträge, fünf Jahre zuvor noch für 51 Prozent.

„Man nimmt Abstand von der Tarifautonomie“, sagt Karl Brenke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). Das habe verschiedene Gründe: Zum einen verliere die Industrie, in der die Gewerkschaften traditionell stark sind, immer mehr an Bedeutung. Gleichzeitig steige die Zahl der Beschäftigten im Dienstleistungsgewerbe. Hier seien die Betriebe kleiner und die Arbeitnehmervertretung weniger gut organisiert.

Außerdem gebe es einen allgemeinen Trend weg von Organisationen und hin zur Individualisierung. Viele Arbeitnehmer scheuen sich vor der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft. Gehörten dem DGB 1997 mehr als 8,5 Millionen Gewerkschaftler an, waren es 20 Jahre später nur knapp sechs Millionen.

„Diese Entwicklung ist schädlich für die deutsche Wirtschaft“, sagt Brenke. Mit flächendeckenden Tarifverträgen müssten die Unternehmen im Wettbewerb durch Innovation und Produktivität bestehen und könnten nicht auf niedrige Löhne setzen. Inzwischen habe es durch den Mindestlohn sogar einen ersten politischen Eingriff in die Tarifautonomie gegeben. Andrea Kocsis, stellvertretende Bundesvorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, sieht im gesetzlichen Mindestlohn „eine Antwort der Politik auf schlechte Arbeitsbedingungen und die geringe Tarifbindung“.

Oliver Zander, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall hält nicht viel von staatlichen Einmischungen: „Die Tarifautonomie ohne staatliche Eingriffe ist eine wichtige Säule der sozialen Marktwirtschaft, denn die Sozialpartner verhandeln Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen flexibel und sachnah.“

Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände haben unterschiedliche Pläne, wie der Sozialpartnerschaft wieder zu alter Größe verholfen werden kann. Gewerkschafterin Kocsis fordert etwa eine Einschränkung sogenannter OT-Mitgliedschaften, bei der ein Arbeitgeber ohne Tarifbindung Mitglied in einem Arbeitgeberverband ist. Außerdem sollten Unternehmen öffentlich machen müssen, ob sie Mitglied in einem Arbeitgeberverband sind. „Wir wollen außerdem mehr allgemeinverbindliche Tarifverträge, die für alle Betriebe und Beschäftigten einer Branche gelten.“

„Tarifbindung ist eine freiwillige Entscheidung der Unternehmen“, betont dagegen Zander. Allgemeinverbindlichkeitserklärungen beseitigten nicht die Ursachen der sinkenden Tarifbindung. Im Gegenteil: Die deutsche Wirtschaft werde so im internationalen Wettbewerb geschwächt, weil sich viele Unternehmen die so festgelegten Löhne nicht leisten könnten. „Die Folge wäre die Abwanderung ins Ausland.“ Stattdessen sollte es den Unternehmen erlaubt sein, einzelne Module eines Tarifvertrages zu übernehmen.

DIW-Forscher Brenke sagt, eine Stärkung der Tarifbindung könne sogar dem Fachkräftemangel entgegenwirken. „Es gibt so viel Potenzial in Ländern wie Griechenland oder Spanien, aber diese jungen Menschen kommen nur, wenn sie angemessen bezahlt werden.“