Gütersloh /Oldenburg Auch wenn noch keiner weiß, wie der Brexit aussehen und wann er vollzogen wird – das Bruttoeinkommen im Weser-Ems-Gebiet schmälert er wohl jährlich in dreistelliger Millionenhöhe. Das geht aus einer Berechnung der Bertelsmann Stiftung hervor, die am Donnerstag in Gütersloh veröffentlicht wurde.

Komme es zu einem harten Brexit, also einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU, müssten sich die Bürger in Weser-Ems auf einen Einkommensverlust von 281 Millionen Euro jährlich einstellen, heißt es in der Studie. Pro Kopf bedeutete das rein statistisch gesehen rund 113 Euro weniger. Bei einem weichen Brexit, also einem vertraglich geregelten Austritt, würde sich der Verlust in etwa halbieren.

Die Experten der Bertelsmann Stiftung hatten auf Basis amtlicher Handelsdaten untersucht, wie sich ein harter und ein weicher Brexit auf rund 300 Regionen Europas auswirken könnte. Dabei analysiert die Studie Einkommensveränderungen sowie Änderungen der Produktivität und Preisänderungen als Folge des britischen EU-Austritts. Als Gründe für die erwarteten Verluste nennen die Autoren der Studie Zölle, die Waren verteuerten, aber auch einen wohl sinkenden Wettbewerb in Europa mit negativen Folgen für Preis- und Lohnentwicklung.

Das exportorientierte Deutschland wäre der Studie zufolge nach Großbritannien bei den Bruttoeinkommen am stärksten belastet, gefolgt von Frankreich und Italien. Die Deutschen müssten sich bei einem harten Brexit auf einen Einkommensverlust von mehr als 9,5 Milliarden Euro jährlich (115 Euro pro Kopf) einstellen. Bei einem weichen Brexit würden sich die Verluste auf rund fünf Milliarden Euro halbieren.

Die fast zehn Milliarden Euro absoluter Einkommensverlust für Deutschland sei ein hoher Wert, entspreche aber nur etwa 0,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, erläutert Mitautor Dominic Ponattu. Die Auswirkungen seien zudem regional verschieden.

So wäre Nordrhein-Westfalen voraussichtlich besonders betroffen, auch weil Großbritannien für den NRW-Export eine große Rolle spielt. Nimmt man die absoluten Zahlen als Maßstab, dürften laut Studie auf die Regierungsbezirke Düsseldorf (650 Millionen Euro) und Köln (558 Millionen) die höchsten und auf die Region Trier (49 Millionen) die niedrigsten Einkommensverluste zukommen. Die Weser-Ems-Region liegt hier mit 281 Millionen im Mittelfeld.

Lesen Sie auch: Das bedeutet ein Brexit für regionale Unternehmen

Anders sieht es aus, wenn man die relativen Verluste, also die Verluste im Verhältnis zur Höhe der gesamten Wirtschaftsleistung, vergleicht. Mit einem prognostizierten Rückgang von 0,335 Prozent liegt die Weser-Ems-Region hier bundesweit an der Spitze.

Dass der Nordwesten besonders von einem Brexit betroffen wäre, führt Ponattu im Gespräch mit unserer Zeitung vor allem auf die geografische Nähe zu Großbritannien zurück. Auch spiele Großbritannien für das Weser-Ems-Gebiet bei den Exporten eine vergleichsweise große Rolle. Und schließlich habe die Studie gezeigt, dass sich Regionen mit einem hohen Anteil an mittelständischen Unternehmen – wie etwa das Rheinland, Ostwestfalen, aber auch Weser-Ems – eher auf negative Auswirkungen gefasst machen müssten, so Ponattu.

Diese Unternehmen aus dem Nordwesten haben Handelsbeziehungen mit Großbritannien