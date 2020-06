Corona-Krise: Mieter im Norden kommen Verpflichtungen nach

Hannover /Bremen Im Koalitionsstreit über eine Verlängerung des Ende Juni auslaufenden Moratoriums für Mietzahlungen, Verbraucherdarlehen sowie Energie-, Wasser- und Telefonrechnungen zeichnet sich keine Lösung ab. In der Union gibt es Widerstand gegen eine Verordnung von Justizministerin Christine Lambrecht (SPD), die in der Corona-Krise erlassenen Erleichterungen für Mieter und Verbraucher bis Ende September zu verlängern.

Unterdessen hat der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Niedersachsen und Bremen (vdw) darauf hingewiesen, dass die Mieterhaushalte in Niedersachsen und Bremen auch in der Corona-Krise ihren Verpflichtungen gegenüber den Vermietern nachkommen. Das geht aus aktuellen Daten des Verbands hervor: „Die von uns erhobenen Zahlen zeigen, dass im Juni 2,4 Prozent aller Mieterhaushalte mit ihrer Mietzahlung im Rückstand waren“, sagte Verbandsdirektorin Susanne Schmitt der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Allerdings haben die Mietrückstände laut Schmitt seit dem „Vor-Corona-Monat“ März stetig zugenommen: Im Juni lag die Quote um rund 14 Prozent höher als noch vor einem Vierteljahr.

Dennoch sind die Mitgliedsunternehmen des vdw aktuell optimistisch: „Wir haben im Juni zum dritten Mal eine Monatsbefragung unserer Mitgliedsunternehmen durchgeführt. Es zeigt sich, dass mit 72 Prozent die allermeisten Unternehmen das Risiko auflaufender Schulden von Wohnungsmietern als gering oder sogar sehr gering einschätzen“, so Schmitt weiter.

Bei Gewerbemietern zeige sich ein etwas anderes Bild, so Schmitt. „Immerhin jedes vierte Unternehmen tendiert zu einer ,mäßigen‘ bis hin zu einer ,sehr hohen‘ Risikobewertung.“ Die Quote der Mietausfälle liege unverändert gegenüber dem Vormonat bei rund sechs Prozent.

Mit Blick auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt hat der vdw jedoch die Sorge, dass die Mietrückstände kräftig steigen könnten. „Wir halten deswegen an unserer Forderung nach der Einrichtung eines Sicher-Wohnen-Fonds fest, sobald sich die Lage verschlechtert. Bei Gewerbeimmobilien müssen wir langfristige Leerstände verhindern, denn diese schaden nicht nur dem Vermieter, sondern wirken sich auch negativ auf das Stadtbild und die Lebensqualität in Städten und Quartieren aus“, so Schmitt.

Der vdw-Verband vertritt die Interessen von 172 Wohnungsunternehmen. In deren rund 400 000 Wohnungen leben fast eine Million Menschen. In Niedersachsen gehört jede fünfte Mietwohnung zum Bestand.