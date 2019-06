Im Nordwesten /Hannover Inhaltliche Kritik an der Versteigerung der ersten 5G-Funkfrequenzen in Deutschland hat die SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag geübt. Der digitalpolitische Sprecher Jörn Domeier sagte: „Was diese Versteigerung aufgrund ihrer Ausgestaltung von Beginn an nicht leisten konnte, ist die flächendeckende Versorgung in Niedersachsen mit 5G. Die versteigerten Frequenzen sind zum einen erst ab 2021 sowie 2026 nutzbar, zum anderen sind die Frequenzen in ihrer Reichweite so kurz, dass sie für ein Flächenland wie Niedersachsen ungeeignet sind und die versteigerten Blöcke so nur in den Ballungszentren eine Rolle spielen werden.“

Bei der Schließung von Versorgungslücken im Mobilfunkbereich schlug Domeier ein Verfahren der negativen Versteigerung von „weißen Flecken“ auf der Landkarte vor: „Wir müssen überdenken, ob wir mit dem Ansatz, Förderprogramm an Förderprogramm zu reihen, bei der Schließung der Lücken in der Versorgung tatsächlich vorankommen, oder ob neue Formen des Lückenschlusses notwendig sind.“