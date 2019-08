Oldenburg In Wolfsburg herrschten eisige Zeiten, als Ferdinand Piëch am 1. Januar 1993 den Vorstandsvorsitz übernahm. VW steckte in der Krise, viele Mitarbeiter fürchteten um ihren Job. Doch an den Bändern war Piëch ein Hoffnungsträger. Der Porsche-Enkel werde es schon richten. Zumal er damals auch den umstrittenen „Würger“ an den Mittellandkanal holte.

Autor dieses Beitrages ist Jasper Rittner. Anfang der 90er Jahre arbeitete der 55-Jährige als junger Redakteur bei der Wolfsburger Allgemeinen, wo er u.a. für die VW- Berichterstattung zuständig war.

Jose Ignazio Lopez war vorher Einkaufschef bei Opel gewesen. Von dort soll er kistenweise geheime Unterlagen mit zu VW genommen haben. Als der Streit eskalierte, kam es zu einer legendären Pressekonferenz am 28. Juli 1993. „Immer wenn es um Krieg geht, gibt es Gewinner und Verlierer, und ich habe die Absicht, der Sieger zu sein“, sagte Piëch . Was für ein Zitat, dachte ich. Und ja, dieser Satz, der damals um die Welt ging, beschreibt den (mindestens) 13-fachen Vater sehr genau. Piëch war ständig im Kriegsmodus. Er musste immer zeigen, dass er nicht nur ein Enkel von Ferdinand Porsche war, sondern auch ein genialer Automann.

Das konnten die Mitarbeiter an den Bändern in Wolfsburg schon kurz nach seinem Amtsantritt erleben. Da ließ sich der Chef immer mal wieder ein Auto aus der Endmontage geben, fuhr ein paar Runden über die VW-Teststrecke und ließ anschließend die zuständigen Abteilungsleiter antreten. Je leiser seine Stimme, je langsamer die Worte, desto gefährlicher.

Dass hinter der ruhigen Fassade manchmal ein Vulkan brodelte, verrieten nur seine Augen. Mal glänzten sie vor Stolz, mal strahlten sie Eiseskälte aus. In Wolfsburg wurde er gleichsam gefürchtet und verehrt. Er hat VW zum größten Autokonzern der Welt gemacht.

Autos bauen sei sein Hobby, soll er mal gesagt haben. Auch Autos fahren machte ihm großen Spaß. Wir hatten denselben Arbeitsweg, und immer wieder hat er mich überholt. Egal, ob Polo oder Passat, Piëch fuhr damals stets schwarze Fahrzeuge mit beigem Leder. Und der Motor unter der Haube war gern bei der Abteilung Forschung & Entwicklung entliehen. Auch nach Feierabend musste er immer der Erste sein.

Beim Golfspielen galt er „nur“ als gut. Dennoch gewann er meist bei den Runden mit anderen Managern. Man lasse ihn lieber gewinnen, wurde in Wolfsburg gemunkelt. Denn irgendwie war Ferdinand Piëch immer auf dem Kriegspfad.