Oldenburger Virologe Hamprecht: Fehlende Übersicht über Impf-Termine ist einer der Schwachpunkte

Frage: Alle reden von Herdenimmunität. Wann ist die erreicht?

Dr. Hamprecht: Beim Impfen gibt es neben dem Schutz für Einzelne auch einen Schutz für die Gemeinschaft. Wenn ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist, kann sich ein Virus nicht mehr so stark verbreiten – davon profitieren alle, das heißt auch die, die nicht geimpft sind, zum Beispiel weil sie sich aus medizinischen Gründen nicht impfen können. Nach derzeitigen Berechnungen des RKI müssen zum Erreichen der Herdenimmunität mindestens 85 Prozent der 12- bis 59-Jährigen und 90 Prozent der Über-60-Jährigen vollständig gegen Covid-19 geimpft sein. Ob und wann wir diese Zahl in Deutschland erreichen, hängt davon ab, wie viele Erwachsene sich impfen lassen und ob noch eine Impfempfehlung für 12- bis 18-Jährige kommt. Die Bundesregierung hat das Ziel, dass bis Ende September etwa 80 Prozent der Bevölkerung geimpft sind. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir allerdings bei der Impfkampagne einen Zahn zulegen.

Frage: Wie schätzen Sie die Impfbereitschaft in Deutschland ein?

Dr. Hamprecht: Untersuchungen zur Impfbereitschaft gehen aktuell davon aus, dass knapp 70 Prozent der derzeit ungeimpften Bevölkerung sich wahrscheinlich oder eher impfen lassen möchte. Wenn man die derzeit schon geimpften einberechnet, wären die 85 Prozent knapp erreichbar. Ich befürchte allerdings, dass – wie in anderen Ländern – Menschen angesichts der abnehmenden Inzidenzzahlen die Impfung für nicht mehr so wichtig halten und deshalb die Impfbereitschaft nachlässt. Diese Personen sollten wissen, dass sich andere Menschen impfen für sie lassen müssen, damit die Pandemie stoppt. Über kurz oder lang wird sich zudem jeder infizieren, der nicht geimpft ist – das muss jedem klar sein.

Frage: Wo kann man sich am schnellsten impfen lassen?

Dr. Hamprecht: Impfstoff ist mittlerweile besser verfügbar, allerdings hat die kürzliche Änderung der Empfehlung der Stiko wieder zu einem Mangel an mRNA-Impfstoff geführt, und damit werden aktuell wieder weniger Erstimpfungen vorgenommen. Einige Arztpraxen haben aber mitunter Mühe, vorhandene Dosen rechtzeitig zu verimpfen, andere arbeiten noch Wartelisten ab. Das Problem ist, dass es keine aktuellen Übersichten über freie Impfkapazitäten gibt. Wer einen Impftermin sucht, kann ihn mittel- oder kurzfristig finden – aber er muss sich dahinterklemmen und telefonieren. Die fehlende Übersicht ist einer der aktuellen Schwachpunkte bei der Impf-Organisation.

Frage: Schüler werden nach den Sommerferien sicherlich weiter getestet werden müssen. Haben sich Schnelltests bewährt oder gibt es bessere Alternativen?

Dr. Hamprecht: Schnelltests sind nicht so genau und werden erst positiv, wenn man hochinfektiös ist. Daher bin ich dafür, in Schulen oder Betrieben regelmäßig PCR-Tests durchzuführen. Es gibt mittlerweile Methoden, die kostengünstiger sind als zu Anfang der Pandemie, zum Beispiel kann man Pooltestungen machen, also Proben von mehreren Personen zusammen untersuchen. Zudem können die Proben durch die sogenannten Lolly-Test oder Gurgel-Tests einfacher genommen werden. Das Ergebnis der PCR-Untersuchungen liegt zwar erst später am Tag oder am Folgetag vor. Aber da ein Schnelltest erst bei einer höheren Viren-Last positiv wird, also später im Krankheitsverlauf, gleicht sich dieser Zeitnachteil aus.